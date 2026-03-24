Матч відбудеться 27 березня в Андорра-ла-Вельї.

Матч відбіркового циклу Євро-2027 (U-21) між збірними Андорри та Англії у групі D обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Клима Заброду, якому допомагатимуть Валентин Куцев та Віталій Скобля. Роль резервного рефері отримав Андрій Коваленко.

Після п'яти ігор Англія з 15 очками лідирує у групі, випереджаючи Словаччину на два бали. За ними йдуть Ірландія (7), Андорра (6), Молдова (4) та Казахстан (4).