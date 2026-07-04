Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 3 липня 2026 року.

Київске Динамо на зборах в Австрії впоралося з чинним чемпіоном і володарем Кубка країни ЛАСКом.

Українці уразили ворота австрійців у першому таймі зусиллями Матвія Пономаренка. Подвоїти перевагу колективу Ігоря Костюка найкращий бомбардир УПЛ-2025/26 зумів ближче до завершення основного часу дуелі, встановивши на табло підсумковий рахунок.

У четвер, 9 липня, "біло-сині" прийматимуть Університатю Клуж на Арені Люблін у Польщі в рамках першого матчу першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/26. Вже відомо, хто розсудить український і румунський клуби.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — ЛАСК:

Динамо Київ — ЛАСК 2:0

Голи: Пономаренко, 32, 80

Динамо Київ: Нещерет, Кендзьора, Біловар (Малиш, 68), Михавко, Дубінчак, Бражко, Піхальонок, Шапаренко, Волошин, Редушко (Огундана, 78), Пономаренко (Герреро, 85)