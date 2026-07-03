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Коуч "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Сербією.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у матчі другого туру групового етапу Євро-2026, завдяки чому українці вийшли до півфіналу турніру та гарантували собі місце на ЧС-2027 (U-20).

"Я був дуже радий, чесно. Я навіть і подумати не міг, що ми за два тури вирішимо завдання – потрапимо на чемпіонат світу. І доволі впевнено, можна сказати. Набрали шість очок в такій важкій групі. Тому я дуже пишаюся хлопцями, кожним з них. Пишаюся стаффом, який плідно попрацював.

Зараз, на цю хвилину, я найщасливіша людина. Тому що це не так легко, як здається. Це був довгий шлях, як я казав перед грою. Це не ці два тижні, що ми працювали в Польщі. Не ці дві гри. Для того, щоб потрапити сюди, треба було перекидати багато вугілля.

Віталій Глют? Це сюрприз. Це сюрприз і для нас, і думаю він сам для себе. Він з’явився в збірній буквально за три дні до від’їзду. Ми побачили, що нам треба більше гравців в кращій фізичній формі, іншого рівня. І от просто ми кажемо, що є Віталік Глют, з яким я два тижні тому був в Хорватії за 2008 рік. Набрали, клуб його відпустив. Думали грати його більше з заміни, там 15-20 хвилин, бо знаємо його якості. Але так склалася ситуація, що дали йому з перших хвилин грати і він був просто чудовий.

Другий матч поспіль пропускаємо першими, потім відіграємося — це ознака класу чи ознака характеру? Це скоріше ознака характеру. І правильна реакція на цей пропущений м’яч. Ми не панікували, ми не почали пришвидшувати гру, робити якісь помилки. Ми грали те, що ми хотіли, те, про що домовлялися перед грою.

Пропущений м’яч – це така помилка, яких в майбутньому нам хотілося б не допускати. Тому що гра була під нашим контролем, Сербія відходила, вони не знали, як відібрати м’яч. Нам все ж потрібно було тримати це надійно і контролювати гру. На жаль пропустили. Але реакція команди була чудовою. Почали створювати, спіймали впевненість, домінували.

І ще такий момент хотів би додати: в цьому складі п’ять гравців було 2008 року. На рік молодші. Це також каже про потенціал взагалі нашого юнацького футболу. — Попереду матч з Італією.

Є бажання посісти перше місце. Я думаю, є бажання і дати хвилини гравцям, які не грали. Тому що це теж важливо, щоб вони були свіжі. Тому зараз приїдемо в готель і будемо розбиратися. Подивимося дані - як хлопці попрацювали. І вже будемо приймати рішення. Але коли ти виграєш — відновлюватися завжди легше", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Сербія – Україна.