Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Опорник Франції відчув дискомфорт у стегні під час тренування.

Опорний півзахисник Орельєн Чуамені не допоможе Франції у поєдинку з Парагваєм в 1/8 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026, передає портал RMC Sport.

Парагвай — Франція. Анонс і прогноз на матч 05.07.2026

Очікується, що 26-річний француз не з'явиться на полі Філадельфія Стедіум у США. Зараз період відсутності гравця через дискомфорт у стегні оцінюється в приблизно чотири дні, тож він може повернутися до наступного раунду, якщо колектив Дідьє Дешама там опиниться.

За даними RMC Sport, у стартовому складі на матч проти парагвайців Чуамені замінить центральний півзахисник Ману Коне.

Раніше повідомлялося, що головний тренер французів установив історичний рекорд на ЧС.