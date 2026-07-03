Україна

Кияни впевнено обіграли ЛАСК та завершили черговий спаринг літніх зборів із "сухою" перемогою.

Київське Динамо провело п'ятий контрольний матч на літньому навчально-тренувальному зборі, здолавши чинного чемпіона Австрії ЛАСК із рахунком 2:0.

Перший тайм проходив у доволі рівній боротьбі, де команди багато контролювали м'яч, але майже не створювали гострих моментів. Першими по-справжньому загрожувати воротам суперника почали динамівці: спочатку Редушко небезпечно прострілив у воротарський майданчик, а згодом потужний удар Олександра Піхальонка змусив голкіпера ЛАСКа перевести м'яч на кутовий.

На 32-й хвилині команда Ігоря Костюка відкрила рахунок. Після швидкої атаки та передачі Миколи Шапаренка Матвій Пономаренко в один дотик переграв воротаря австрійців і вивів Динамо вперед.

Після перерви ЛАСК додав в активності та мав кілька хороших нагод відігратися. Найнебезпечнішими стали удар Аракате поруч зі стійкою та неточний удар головою Кебе з вигідної позиції. Однак кияни витримали тиск суперника й поступово повернули гру під свій контроль.

Наприкінці зустрічі Динамо остаточно зняло питання щодо переможця. Назар Волошин прорвався правим флангом і виконав простріл на Пономаренка, який оформив дубль та встановив фінальний рахунок — 2:0.

Таким чином, Динамо з позитивним настроєм завершує черговий етап підготовки до нового сезону. Уже 9 липня кияни проведуть перший офіційний матч кампанії — у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи команда зіграє проти Університаті Клуж.

Динамо — ЛАСК — 2:0 (1:0)

Голи: Пономаренко (32, 80).

Динамо: 35. Нещерет, 94. Кендзьора, 40. Біловар (23. Малиш, 68), 32. Михавко, 44. Дубінчак, 6. Бражко, 8. Піхальонок (к), 10. Шапаренко, 9. Волошин, 70. Редушко (16. Огундана, 78), 11. Пономаренко (39. Герреро, 85).

ЛАСК (стартовий склад): 1. Юнгвірт, 4. Мбуямба, 6. Богард, 7. Аденіран, 9. Данек, 20. Йоргенсен, 22. Аракате, 25. Дібанго, 30. Хорват (к), 43. Торніч, 52. Кебе.

Попереджені: Михавко (59), Волошин (63) — Кебе (67).