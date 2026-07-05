Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

У неділю ввечері, у рамках стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 відбудеться надзвичайно захоплюючий поєдинок на виліт між збірними Бразилії та Норвегії. Зустріч розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Ця зустріч обіцяє подарувати вболівальникам видовищний футбол, адже на полі зійдуться дві команди, які зробили ставку на атакувальний стиль гри. Збірна Бразилії традиційно входить до числа головних фаворитів мундіалю, але вона не демонструє дуже яскраву та впевнену гру, попри високу індивідуальну майстерність і величезний атакувальний потенціал. "Селесао" прагнуть зробити ще один крок до омріяного шостого титулу чемпіонів світу.

Втім, збірна Норвегії навряд чи погодиться на роль статиста. "Вікінги" проводять один із найкращих турнірів у своїй сучасній історії, а їхня головна ударна сила на чолі з Ерлінгом Голандом здатна створити проблеми будь-якому супернику. Норвежці чудово використовують свої сильні сторони — фізичну міць, швидкі переходи в атаку та ефективність при стандартах, тому Бразилії доведеться провести практично бездоганний матч, щоб уникнути несподіванок.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик вважає, що фаворит повинен проявити себе з кращого боку. Він переконаний, що атакуючий потенціал бразильців має переважити старання норвежців, але врахував, що Бразилія схильна до пропущених м'ячів. Він обрав ставку — перемога Бразилії та обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 3.33.

Відомий український тренер Мирон Маркевич очікує очікує, що матч між двома міцними командами не буде закритим і тому збірні Бразилії та Норвегії подарують вболівальникам щонайменше два м'ячі в основний час матчу. Спеціаліст пропонує ставку тотал більше 2,5 з коефіцієнтом 1.68.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко вкотре обрав більш прагматичний та стриманий варіант. Він обрав найбільш популярну ставку обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.63.

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