Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

У ніч з 5 на 6 липня, у рамках стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 відбудеться надзвичайно захоплюючий поєдинок на виліт між збірними Мексики та Англії. Зустріч розпочнеться о 03:00 за київським часом.

Ця зустріч обіцяє стати справжнім випробуванням для обох команд. Збірна Мексики проводить один із найкращих турнірів за останні десятиліття та вже переписала власну історію, здобувши першу перемогу в плейоф чемпіонату світу з 1986 року. "Зелені" впевнено подолали Еквадор, продемонструвавши організовану гру в обороні, високу інтенсивність та чудову підтримку переповнених трибун, які можуть стати ще одним важливим фактором у матчі проти англійців.

Втім, на шляху господарів стоятиме одна з найсильніших збірних світу. Англія традиційно входить до числа фаворитів мундіалю та має у своєму розпорядженні потужний склад із виконавцями найвищого рівня. Команда Томаса Тухеля вже продемонструвала характер, здобувши вольову перемогу над ДР Конго, а досвід таких футболістів, як Гаррі Кейн, може стати вирішальним у найважливіші моменти зустрічі. Англійцям доведеться адаптуватися до висот Мехіко та неймовірного тиску місцевих вболівальників, але клас команди дозволяє їй розраховувати на позитивний результат.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик вважає, що лідер візьме своє, незважаючи на підтримку господарів турніру. Він вірить у те, що збірна Англії під керівництвом Томаса Тухеля зобов'язана пройти менш статусного суперника та вийти до чвертьфіналу турніру, незважаючи на всю критику гри англійців. Він обрав ставку — перемога Англії з коефіцієнтом 2.42.

Відомий український тренер Мирон Маркевич чекає на впевнену гру від "трьох левів", зокрема її лідера Гаррі Кейна. Форвард збірної Англії демонструє чудову гру на турнірі, як і у всьому минулому сезоні. Фахівець вважає, що в цьому матчі нападник Баварії знову відзначиться голом у будь-який час зустрічі з коефіцієнтом 2.45.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко прогнозує більш стриманий та прагматичний сценарій, в якому він не впевнений в жодній зі збірних. Він вважає, що цей поєдинок пройде в типовому стилі для команди Томаса Тухеля, тому вибрав ставку тотал менше 2.5 з коефіцієнтом 1.63.

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