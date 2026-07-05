Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі бразильців та норвежців напередодні їхньої битви в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати безкомпромісні протистояння на стадії плей-оф. В 1/8 фіналу в очній битві зійдуться збірні Бразилії та Норвегії. Для "пентакампеонів" цей поєдинок є черговою сходинкою до повернення на світову вершину, тоді як "свердла" готові вкотре підтвердити статус найбільш незручного та унікального суперника для латиноамериканського гранда.

Разом із нашим партнером betking розповідаємо про історію взаємин цих національних команд, яка налічує чотири офіційні та товариські поєдинки.

ЧС-1998: марсельське диво та історичний тріумф скандинавів

Найбільш пам’ятна та драматична зустріч команд відбулася 23 червня 1998 року на стадіоні Велодром у Марселі в межах групового етапу мундіалю. Зіркова Бразилія, яка вже забезпечила собі вихід у плей-оф, зустрілася з непоступливою Норвегією, якій для продовження боротьби на турнірі потрібна була виключно перемога.

Упродовж тривалого часу гра тримала в напрузі, а справжній вибух емоцій стався наприкінці поєдинку. На 78-й хвилині Бебето після передачі Денілсона вивів південноамериканців уперед. Здавалося, доля зустрічі вирішена, проте скандинави продемонстрували неймовірний характер. На 83-й хвилині Торе Андре Фло відновив паритет, а на 89-й хвилині Кьєтіль Рекдаль бездоганно реалізував пенальті та приніс своїй країні історичну перемогу з рахунком 2:1, яка вивела їх до 1/8 фіналу.

Бразилія — Норвегія 1:2

Голи: Бебето, 78 — Т. А. Фло, 83, Рекдаль, 89 (пен.)

Бразилія: Таффарел — Кафу, Жуніор Байано, Роберто Карлос, Гонсалвес — Денілсон, Леонардо, Рівалдо, Карлос Дунга — Бебето, Роналдо.

Норвегія: Ф. Гродас — Хеннінг Берг, Ронні Йонсен, С. Бйорнебю, В. Рісет (Роар Странд, 89) — Д. Егген, К. Рекдаль, О. Леонхардсен, Х. Фло, Торе Андре Фло.

Попередження: Леонхардсен, Т. А. Фло.

Товариські спаринги: від нічийних паритетів до розгрому в Осло

Після першої в історії очної зустрічі збірних, яка 28 липня 1988 року завершилася нічиєю 1:1, шляхи команд перетиналися у товариських поєдинках, де бразильці жодного разу не святкували перемогу.

У травні 1997 року напередодні майбутнього мундіалю команди влаштували справжнє гольове шоу. Тоді в Осло норвежці завдали латиноамериканцям сенсаційної поразки з рахунком 4:2.

Остання очна битва відбулася 15 серпня 2006 року також на стадіоні Уллевол. Перший матч "селесао" під керівництвом Дунги після німецького ЧС-2006 завершився бойовим нічийним паритетом 1:1, що вкотре зафіксувало унікальну статистику — п'ятиразові чемпіони світу ще жодного разу в своїй історії не перемагали норвезьку збірну.

Норвегія — Бразилія 1:1

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Усі матчі між збірними Бразилії та Норвегії

28 липня 1988 року — Норвегія 1:1 Бразилія (товариський матч)

30 травня 1997 року — Норвегія 4:2 Бразилія (товариський матч)

23 червня 1998 року — Бразилія 1:2 Норвегія (ЧС-1998, груповий етап)

15 серпня 2006 року — Норвегія 1:1 Бразилія (товариський матч)

Погляд у майбутнє

Новий раунд протистояння, який прийматиме стадія 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, обіцяє стати справжню прикрасою турніру. Бразильці підходять до матчу в статусі фаворита, прагнучи не лише пройти далі сіткою плей-оф, а й нарешті зняти історичне прокляття та здобути першу звитягу над скандинавами. З іншого боку, Норвегія спиратиметься на чудову організацію гри та спробує продовжити свою унікальну безпрограшну серію у поєдинках проти п'ятиразових чемпіонів світу.

Чи зможуть "пентакампеони" зламати неприємну для себе тенденцію минулих десятиліть, чи європейський колектив знову створить гучну сенсацію — дізнаємося вже зовсім скоро.

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