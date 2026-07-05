Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На рахунку 26-річного марокканця 54 матчі у складі національної команди.

Збірна Марокко у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 впевнено обіграла Канаду (3:0) та вийшла до чвертьфіналу турніру.

У цьому матчі одразу двома результативними передачами відзначився марокканський вінгер Браїм Діас.

Таким чином, 26-річний Діас став першим африканським гравцем, який віддав чотири гольові передачі за один мундіаль.

У складі національної команди Діас провів 54 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав 13 гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Канада — Марокко.