На рахунку 26-річного марокканця 54 матчі у складі національної команди.
Браїм Діас, Getty Images
05 липня 2026, 14:21
Збірна Марокко у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 впевнено обіграла Канаду (3:0) та вийшла до чвертьфіналу турніру.
У цьому матчі одразу двома результативними передачами відзначився марокканський вінгер Браїм Діас.
Таким чином, 26-річний Діас став першим африканським гравцем, який віддав чотири гольові передачі за один мундіаль.
У складі національної команди Діас провів 54 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав 13 гольових передач.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Канада — Марокко.