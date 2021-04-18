ЧМ-2022. Отбор

Остается только положиться на представителей Апеннинского полуострова в вопросах качества картинки из Катара.

Как сообщила в своем Twitter-аккаунте итальянская теле-радио кампания RaiSport, именно ей удалось победить в финальном тендере ФИФА за право организовывать для всего мира телетрансляции будущего чемпионата мира-2022, который впервые в истории пройдет в Катаре зимой следующего года.

На данное событие отреагировал директор по содержанию и медиа-услугам ФИФА Жан-Кристоф Пети: "После достаточно конкурентного тендера, мы рады заключить сделку с сильным информационным партнером в Италии по поводу трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. Мы с нетерпением ждем начала работы с Rai для того, чтобы этот уникальный чемпионат мира по футболу прошел с большим успехом и оставил незабываемые впечатления для всех болельщиков".

Rai приобрела права на трансляцию для нескольких платформ, включая телевидение, радио и цифровые средства коммуникации, поскольку она будет предлагать все 64 матча турнира в оптимальном качестве, в том числе первый матч открытия и финал.

Напомним, что первый матч турнира должен пройти 21 ноября 2022 года на стадионе Кубка мира в Аль-Байте, который все еще находится на финальном этапе возведения, а решающий поединок будет принимать город Лусаил, открытие которого запанировано уже на следующий год.