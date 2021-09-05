ЧМ-2022. Отбор

Форвард Лидса впервые вышел в составе национальной команды.

В отборочном матче ЧМ-2022 против Андорры в составе национальной сборной Англии появился еще один дебютант — сообщил официальный Твиттер "трех львов".

28-летний форвард Лидса Патрик Бэмфорд, начинавший выступления за юношескую сборную Ирландии, с 18-летнего возраста защищал цвета юношеских и молодежных команд Англии (всего 6 матчей, 1 гол) впервые вышел в стартовом составе национальной сборной.

Интересно, что Бэмфорд дебютировал в сборной в свой день рождения.

За свою карьеру Патрик выступал за Ноттингем Форест (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Челси (0, 0), МК Донс (44, 21), Дерби Каунти (23, 8), Миддлсбро (141, 54), Кристал Пэлас (9, 0), Норвич (7, 0), Бернли (6, 0) и Лидс (113, 44).

Матч Англия — Андорра начался в воскресенье, 5 сентября, в 19:00 по киевскому времени.