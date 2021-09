В отборочном матче ЧМ-2022 против Андорры в составе национальной сборной Англии появился еще один дебютант — сообщил официальный Твиттер "трех львов".

28-летний форвард Лидса Патрик Бэмфорд, начинавший выступления за юношескую сборную Ирландии, с 18-летнего возраста защищал цвета юношеских и молодежных команд Англии (всего 6 матчей, 1 гол) впервые вышел в стартовом составе национальной сборной.

Интересно, что Бэмфорд дебютировал в сборной в свой день рождения.

