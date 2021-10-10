ЧМ-2022. Отбор

Хавбек "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с Финляндией.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу своей команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Финляндии (2:1).

"Мы это сделали. Но главная борьба еще впереди. Важно восстановиться и быть на 100% готовы к следующей игре", — написал Степаненко на своей странице в Instagram.

Следующий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Украины проведет против Боснии и Герцеговины. Игра состоится во вторник, 12 октября, во Львове.

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