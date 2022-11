Футболісти Ірану заспівали національний гімн перед другим поєдинком на мундіалі.

Нагадаємо, що в першому турі гравці демонстративно не робили цього, проте, згідно великої кількості різноманітних чуток, іранська влада методом погроз змусила збірну виконувати мелодію.

Мехді Таремі перед п'ятничною грою заперечував, що влада змушувала команду співати національний гімн, але, незважаючи на це, гравці дійсно співали, коли мелодія звучала перед матчем.

Реакція вболівальників на трубинах була красномовною. Багато людей плакало і свистіло, а в однієї з вболівальниць відібрали футболку з ініціалами Махси Аміні, дівчини, що загинула від рук поліцейських, що викликало протести у країні.

📸 — Lots of emotions during the National anthem of Iran. pic.twitter.com/vTqIFD92J9