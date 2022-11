ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Джон Гердман висловився про поразку у матчі проти Хорватії на ЧС-2022.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Хорватії здобула впевнену перемогу над Канадою.

Головний тренер канадської команди Джон Гердман висловився про свою гучну фразу перед матчем — тоді він сказав наступне: "Ми збираємося піти і жахнути Хорватію" (we're going to go and F Croatia).

"Я не шкодую про те, що сказав перед грою, зовсім ні. У мене є повага до Хорватії. Можливо, я міг би бути трохи стриманішим. Врахую це", — цитує слова Гердмана офіційний сайт МЛС.

