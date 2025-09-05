Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Матч відбудеться сьогодні у Вроцлаві.

Сьогодні у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав відбудеться матч першого туру групового етапу відбору чемпіонату світу-2026 у групі D між збірними України та Франції. Початок гри запланований на 21:45 за київським часом.

Допоможи Реброву обрати склад збірної України на матч проти Франції

До заявки збірної України на матч проти Франції потрапили:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Георгій Судаков, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайліченко, 16. Назар Волошин, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Назаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

З футболістів, які перебувають у Вроцлаві, до заявки не потрапили Віктор Циганков та Владислав Дубінчак.