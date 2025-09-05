Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник національної команди наголосив, що конкуренція на позиції вінгера зараз дуже висока, але Ярмоленко залишається у розширеному списку збірної.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому не викликав вінгера київського Динамо Андрія Ярмоленка на вересневі матчі відбору чемпіонату світу-2026.

"Тому що на цю позицію велика конкуренція. Зараз ми викликали цих виконавців, але Андрій — це потенційний гравець збірної", — сказав Ребров.

Українці зустрінуться з французами в польському Вроцлаві завтра, 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Для обох збірних цей матч стане першим у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.

