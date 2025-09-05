Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляє прев'ю поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2026, який відбудеться 5 вересня і розпочнеться о 21:45.

У першому для себе матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 національна збірна України зустрінеться із Францією.

П’ЯТНИЦЯ, 5 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ТАРЧИНЬСЬКИЙ АРЕНА, ВРОЦЛАВ (ПОЛЬЩА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Нашій національній команді дуже не пощастило із суперником із першої корзини під час жеребкування. Могли б бути й хорвати, якби не їхній виступ у Лізі націй УЄФА, але натомість буду французи. Тож фаворит нашого відбіркового квартету відомий заздалегідь. Можливо, воно й на краще.

Бо з чим-чим, а з календарем Україні все ж таки пощастило більше. Перший матч проти Франції на номінально власному полі, і останній буде теж проти Франції, але вже за господарювання команди Дідьє Дешама. Поміж цими двома зустрічами в нас будуть ігри проти Азербайджана та Ісландії. І ось там можна забезпечити собі не просто друге місце та путівку до плей-оф, а й залишити якісь шанси поборотись за пряму перепустку на сам мундіаль. У наших сміливих фантазіях. Поки що.

Аби ці сподівання зрештою не були марними, команді Сергія Реброва доведеться добряче попрацювати найближчі кілька місяців під час міжнародних циклів. Списувати першу гру проти Франції з рахунків теж не варто — суперники явно не дурні, і так само прораховують усі варіанти розвитку подій, а отже будуть витискати максимум навіть поза межами домашніх трибун. До цього теж варто бути готовими.

При цьому кадрова ситуація в нас, м’яко кажучи, не найкраща, але коли ми в "ковідні" часи влетіли 1:7 у Парижі, було значно гірше, тож завжди є, із чим порівнювати. Є ланки, де очевидні гравці стартового складу. Це воротарська позиція у вигляді Анатолія Трубіна, а також одне з місць у центрі оборони має залишитись за Іллєю Забарним, праворуч від якого гратиме Юхим Конопля, бо банально більше немає здорових номінальних правих захисників. Решта — то вже як вирішить тренерський штаб.

Можемо поговорити й про проблеми збірної Франції перед цією грою. Але навіщо? Відсутні Едуардо Камавінга та Ферлан Менді з мадридського Реала, Вільям Саліба з лондонського Арсеналу також не помічник Дідьє Дешаму, а тут ще й новина стосовно відсутності Усмана Дембеле на тренуванні за пару днів до гри надійшла. За іменами — це нічогенькі втрати, але потім відриваєш заявку "Les Blues", і якось враження складається не настільки оптимістичне.

Бо суперник наш — збірна першого ешелону в світі та фіналіст минулого чемпіонату світу-2022 в Катарі, як не крути. Тут і фактор Дешама буде грати неабияку роль — тренер точно піде з команди після завершення мундіалю, і, логічно, що він захоче це зробити з другим кубком світу в руках. А хто б не хотів? І щоб зайвих розмов довкола Франції, а їх насправді вистачає, не виникало хоча б під час кваліфікації, їй треба виграти групу без усіляких запитань. А нам, відповідно, треба зробити так, щоб ці запитання виникли. Для поціновувачів гри в цінники — Кіліан Мбаппе та Майкл Олісе коштують разом, майже як уся наша збірна. І вони точно гратимуть із перших хвилин.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції в основний час пропонується коефіцієнт 1,41, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 8,60. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,70.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Взагалі збірна Франції — це великий сюрприз. Якого гравця не візьмеш — це сюрприз. Ми серйозно готуємось. Завтра важлива гра, і я вірю у своїх хлопців. Бачу їхню мотивацію та бажання. Впевнений, що зробимо все можливе".

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції: "Щодо гри збірної України, то хотів би передусім відзначити напрацьовані комбінації цієї команди. Вони несуть елемент несподіваності на самому початку, і це може створити нам завтра певні проблеми".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

УКРАЇНА : Трубін — Конопля, Бондар, Забарний, Матвієнко, Дубінчак — Гуцуляк, Ярмолюк, Калюжний, Судаков — Довбик.

ФРАНЦІЯ : Меньян — Кунде, Упамекано, Л. Ернандес, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Олісе, Акліуш, Тюрам — Мбаппе.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА