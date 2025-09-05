Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Воротар національної збірної України Анатолій Трубін поділився очікуваннями від стартового матчу відбору чемпіонату світу-2026 проти Франції.

Воротар збірної України Анатолій Трубін напередодні поєдинку з Францією у першому турі відбору ЧС-2026 поділився думками щодо майбутньої гри та цілей команди.

Футболіст наголосив, що команда налаштована виключно на перемогу:

"Перемога. Мені дуже подобається, як Андрій Ярмоленко каже: "Казати – це не те ж саме, що зробити". Звичайно, зараз можна казати все, що завгодно. Тільки футбольне поле все розставить на свої місця".

Трубін зазначив, що головною метою для команди є вихід на чемпіонат світу, незалежно від того, через яке місце це станеться:

"Я вважаю, що успіхом буде вихід на чемпіонат світу. Звичайно, всім нам хочеться вийти напряму з першого місця, але якщо потрібно буде пройти плей-оф, то найголовніше – це пройти".

Також він оцінив важливість балансу між тактикою та сміливістю у грі проти Франції:

"В балансі, мабуть. Тому що без тактики важко буде грати, звичайно, але й також, якщо ми кажемо про сміливість, якщо думки тільки про оборону, то з такою якісною збірною буде важко. Тому все має бути в балансі", — сказав Трубін.

Допоможи Реброву обрати склад збірної України на матч проти Франції

Українці зустрінуться з французами в польському Вроцлаві завтра, 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Для обох збірних цей матч стане першим у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.