Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua обирає ідеальний склад національної команди.

Національна збірна України у першому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 поступилась Франції (0:2). За великим рахунком, нічого несподіваного тут не сталось — такий результат ми передбачали, а решта — то вже були плоди нашої сміливої уяви.

У контексті боротьби за потрапляння до мундіалю куди більш важливими для нас будуть наступні чотири матчі, за підсумком кожного з яких будь-яка інша кількість балів, окрім максимально можливої, може сміливо вважатись результатом незадовільним. Починаємо з Азербайджану. І найгірше в цьому — фактор матчу на полі суперників, куди ще летіти треба впродовж бозна-скількох годин.

Але жодних виправдань — команда Сергія Реброва має забирати три очки за будь-яку ціну в матчі проти суперника, який уже в першому турі зазнав розгрому від Ісландії (0:5). Цікаво, що летіти назад на батьківщину Азербайджану після цього значно довше, аніж нам на виїзний матч. А часу на відновлення в обох команд була однакова кількість.

Отже, напередодні важливої зустрічі з Азербайджаном ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад збірної України і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Георгій Бущан (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен Париж, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Тарас Михавко (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Владислав Дубінчак (Динамо Київ).

Півзахисники: Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія).

І якщо проти Франції ми очікували навіть варіант із п’ятьма захисниками, чого так і не сталось, то цього разу в таких опціях жодної потреби немає. Україна має домінувати на полі в атакувальному футболі, тож класичні для нас 4-3-3 та їхні варіації будуть базовим ігровим розташуванням.

ВОРОТАР

Добре, що є хоча б одна позиція, де не кадровий потенціал обмежений, а гравець перебуває високого рівня й у ротації немає потреби. Трубін пропустив двічі від Франції, але кілька разів також і непогано рятував. Будемо сподіватись, що цього разу і пропускати, і рятувати не доведеться.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

Жодним чином кількість правих захисників перед прийдешні матчем у нашій ротації не збільшилась, тож після "французького" іспиту Конопля знову має зайняти це місце. Єдина відмінність — очікуємо все ж таки на ротацію за ходом гри через високі навантаження.

Вибір Football.ua: Юхим Конопля

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

Кіліан Мбаппе добряче навозив нашу пару центральний захисників, але у Азербайджана свого Кіліана Мбаппе немає, тож зв’язки Забарний – Матвієнко на таку гру має вистачати й без усіляких змін.

Вибір Football.ua: Ілля Забарний, Микола Матвієнко.

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

На лівому фланзі оборони проти Франції грав Зінченко, а Дубінчак, якого довикликали до табору національної збірної, узагалі залишився поза заявкою. Але цього разу на нас очікує матч із більшою залученістю до атаки, тож на інтенсивний футбол досвідченого Олександра може не вистачити, і якщо Дубінчак таки потрапить до заявки, то його флангові передачі й швидкість будуть дуже доречними.

Вибір Football.ua: Владислав Дубінчак

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

Супер-Іван матч проти Франції провалив, тож очікуємо на ротацію від Реброва й повноцінний дебют у стартовому складі для гравця Шахтаря, який за нового тренера вже встиг вивчити кілька ролей у центрі поля. Цього разу опція з великим обсягом роботи позаду та можливістю просування м’яча вперед, але вже більш молодшої версії, має стати нам у нагоді.

Вибір Football.ua: Олег Очеретько

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

Навіть на тлі потужного суперника Ярмолюк виглядав достатньо впевненим у собі гравцем, щоб вирішувати завдання більш атакувального плану й у прийдешній грі. Альтернативна опція — Бондаренко, для якого це може бути дебют у стартовому складі на тлі дуже непоганого виходу на останніх хвилин після французів. Що ж до Судакова, то він мав свої гольові нагоди проти Франції, а оскільки на заміну йому в нас є Зінченко та Шапаренко, то принаймні годину ігрового часу Георгій має забезпечити на належному рівні.

Вибір Football.ua: Єгор Ярмолюк та Георгій Судаков.

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Найбільше питань у нас на флангах атаки, де праворуч Гуцуляк у грі проти Франції зарекомендував себе недостатньо яскравим чином, і в підсумку може потрапити під ротацію з тим-таки Зубковим. Або ж із Волошиним, який цілком непогано зайшов у ту гру, але чи ризикуватиме Ребров настільки?

Вибір Football.ua: Олексій Гуцуляк.

ФОРВАРД

Свій гольовий момент Довбик у попередній грі таки знайшов, але загалом дуель проти захисників світового рівня, Упамекано та Конате, він програв. Ванат, який вийшов йому на заміну, теж знайшов гольовий момент, але вже тоді, коли французи почали втрачати щільність. І саме запланована кількість гравців оборони Азербайджану біля власних воріт ставить під сумнів появу Владислава з перших хвилин.

Вибір Football.ua: Артем Довбик

ЛІВИЙ ВІНГЕР

Ліворуч в атаці проти Франції ми побачили одразу трьох гравців за ходом зустрічі. Це й Гуцуляк, який там мав номінально розташовуватись, і Зубков, який із ним помінявся флангами в другому таймі, і Назаренко, який вийшов на заміну наприкінці матчу. І в підсумку найбільш яскраво себе там показав саме Зубков — принаймні, єдиний цікавий епізод від нього прийшов саме з тієї зони атаки. Але загалом обидва наші стартові вінгери проти Франції відіграли слабко, тож і тут Ребров може вдатись до змін.

Вибір Football.ua: Олександр Назаренко

КОМАНДА НА МАТЧ З АЗЕРБАЙДЖАНОМ ВІД FOOTBALL.UA

Цього разу на Україну очікує не стільки важкий іспит, скільки нервовий. Бо суперники помітно роздратовані розгромом у першому турі, їхнього головного тренера хочуть звільняти, тож для того, щоб ліквідувати наслідки, Азербайджан робитиме все, щоб хоча б не пропустити на власному полі. Для нас це новини не надто гарні — ешелоновані оборони навіть проти команд нижче за класом ми розкриваємо з величезними труднощами.

Вперед до перемоги! Слава Україні!