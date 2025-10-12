Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник узяв повну відповідальність за результат у кваліфікації ЧС-2026.

Після невдалого виступу збірної Сербії у матчі кваліфікації до ЧС‑2026 проти Албанії (0:1) головний тренер Драган Стойкович оголосив про свою відставку. Його заяву цитує агенція Reuters.

"Я говорив з президентом і генеральним секретарем федерації та подав заяву про відставку. Я особисто не очікував такої поразки. Я беру на себе повну відповідальність", — зазначив Стойкович.

В матчі, який відбувся у суботу, єдиний гол забив нападник албанців Рей Манай. Для сербів це вже друга поспіль поразка в кваліфікації — раніше команда була розбита Англією з рахунком 0:5.

Після шести турів Сербія займає третє місце в групі K, маючи відставання від Англії (15 очок) і Албанії (11 очок).

Наступний матч Сербія проведе у вівторок — проти збірної Андорри, яка наразі є аутсайдером групи.