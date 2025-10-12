Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Гол Рея Маная перед перервою приніс албанцям важливу перемогу.

11 жовтня в Лесковаці на півдні Сербії пройшов поєдинок третього туру кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року між збірними Сербії та Албанії. Матч відбувся на стадіоні Dubočica й виявився одним із найнапруженіших у цьому раунді відбору.

Поєдинок проходив у високому емоційному темпі з обох сторін, і боротьба тривала до останніх хвилин. Вирішальним моментом стала атака гостей перед перервою — на 45+1-й хвилині Рей Манай реалізував свій момент, забивши єдиний м’яч зустрічі.

Сербія не зуміла відповісти голом у другому таймі, попри всі намагання зрівняти рахунок. Завдяки цій перемозі Албанія зробила важливий крок у боротьбі за вихід на Мундіаль.

Сербія – Албанія 0:1

Гол: Манай, 45+1