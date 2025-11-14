Французький захисник прокоментував успіх збірної над Україною та важливість кваліфікації.
Жюль Кунде, getty images
14 листопада 2025, 12:28
Захисник збірної Франції Жюль Кунде поділився враженнями після розгромної перемоги над Україною у відборі до чемпіонату світу 2026 року.
За словами футболіста Барселони, переданими Foot Mercato, матч вимагав великого зусилля, особливо у першому таймі:
"У першому таймі було дуже непросто, але ми змогли покращити нашу гру, забити чотири голи та не пропустити – загалом, ми дуже задоволені перемогою", – зазначив Кунде.
Француз додав, що кваліфікація на чемпіонат світу – це велике досягнення для команди:
"Чемпіонат світу – це щось унікальне. Турнір, про який ти мрієш з дитинства. Не варто применшувати нашого досягнення, в усіх групах йде напружена боротьба. Ми виконали свою роботу і пишаємось цим", – підкреслив він.
Після поразки Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи D та тепер має обов’язково перемагати Ісландію в останньому турі кваліфікації, щоб зберегти шанси на плейоф ЧС-2026.