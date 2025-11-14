Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Французький захисник прокоментував успіх збірної над Україною та важливість кваліфікації.

Захисник збірної Франції Жюль Кунде поділився враженнями після розгромної перемоги над Україною у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

За словами футболіста Барселони, переданими Foot Mercato, матч вимагав великого зусилля, особливо у першому таймі:



"У першому таймі було дуже непросто, але ми змогли покращити нашу гру, забити чотири голи та не пропустити – загалом, ми дуже задоволені перемогою", – зазначив Кунде.

Француз додав, що кваліфікація на чемпіонат світу – це велике досягнення для команди:



"Чемпіонат світу – це щось унікальне. Турнір, про який ти мрієш з дитинства. Не варто применшувати нашого досягнення, в усіх групах йде напружена боротьба. Ми виконали свою роботу і пишаємось цим", – підкреслив він.

Після поразки Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи D та тепер має обов’язково перемагати Ісландію в останньому турі кваліфікації, щоб зберегти шанси на плейоф ЧС-2026.