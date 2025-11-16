Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник португальської збірної поділився своїми очікуваннями перед грою з Вірменією.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував майбутній матч відбору ЧС-2026 проти Вірменії.

"Ми намагаємося створити умови для розвитку після кожного чергового матчу, навіть у разі поразки. Ми граємо вдома перед своїми вболівальниками. Дуже поважаємо суперника, але хочемо показати свій рівень. І оформити вихід на чемпіонат світу.

Вірменія прагне грати добре, вони діють розумно та винахідливо. Вони мають солідну оборону з п'яти захисників. Вони провели якісні матчі проти Ірландії, що демонструє роботу, виконану тренером. Але їм не пощастило. Це дуже бойова команда і ми її дуже поважаємо", — наводить слова Мартінеса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Португалія – Вірменія відбудеться сьогодні, 16 листопада, о 16:00 за Києвом.