Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ассан Уедраого став наймолодшим автором голу збірної Німеччини у дебютному матчі за понад 70 років, проте головний тренер Юліан Нагельсманн закликає 19-річного таланта РБ Лейпциг міцно стояти на ногах.

Розгромна перемога Німеччини над Словаччиною з рахунком 6:0 у кваліфікації до ЧС-2026 запам'ятається не лише командним тріумфом, а й народженням нової зірки — Sky Sport.

Півзахисник Ассан Уедраого, вийшовши на заміну, вписав своє ім'я в історію німецького футболу, але наставник Бундестім одразу поспішив знизити градус ейфорії навколо юнака.

Вийшовши на поле у другому таймі, Уедраого знадобилося зовсім небагато часу, щоб відзначитися. Його гол, який став шостим у матчі, зробив його наймолодшим гравцем (19 років і 192 дні), що забив у своєму дебютному поєдинку за збірну Німеччини за останній 71 рік.

Цим досягненням він перевершив показник легендарного Уве Зеелера, встановлений ще у 1954 році.

Попри блискучий старт, Юліан Нагельсманн використав післяматчеву прес-конференцію, щоб надіслати чіткий меседж молодому гравцеві РБ Лейпциг. Тренер наголосив, що талант — це лише початок, а головним випробуванням стане вміння впоратися з раптовою славою.

"Це був чудовий момент для нього, я дуже радий, що він забив, — зазначив Нагельсманн. — Але зараз для нього життєво важливо зберігати скромність. У футболі все відбувається дуже швидко: сьогодні тебе носять на руках, а завтра можуть забути. Він має продовжувати наполегливо працювати і не думати, що вже досяг вершини — заявив наставник.

Уедраого, який перейшов до Лейпцига з Шальке влітку 2024 року, своєю грою зробив серйозну заявку на потрапляння до фінального списку збірної на Чемпіонат світу 2026 року.

Враховуючи глибину складу німецької команди, конкуренція буде шаленою, проте такий дебют дає Ассану значну перевагу. Нагельсманн дав зрозуміти: двері до збірної відкриті для молоді, але лише за умови професійного ставлення до справи та стабільності на клубному рівні.