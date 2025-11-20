Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Арсеналу високо оцінив Маркуса Рашфорда та похвалив Томаса Тухеля за створення міцного фундаменту в національній команді.

Півзахисник збірної Англії Еберечі Езе в ексклюзивному інтерв'ю для подкасту Beast Mode On розповів про гравця, який найбільше вразив його під час перших тренувань у національній команді, а також прокоментував роботу головного тренера Томаса Тухеля напередодні Чемпіонату світу 2026 року.

27-річний Езе, який став постійним гравцем збірної після дебюту в 2023 році, зазначив, що серед усіх зірок, включаючи капітана Гаррі Кейна та партнера по Арсеналу Букайо Сака, найбільше його вразив форвард Маркус Рашфорд.

"Я б сказав, що на моєму першому тренуванні це був Раші," – заявив Езе.

"Я завжди знав, що він хороший гравець, але після того першого збору я подумав: "Окей, цей хлопець на якомусь іншому рівні".Те, як він б'є по м'ячу, те, як він біжить з ним, як він працює... Він неймовірний гравець. Мені подобається дивитися на його гру" — наголосив півзахисник.

Езе також висловив захоплення роботою під керівництвом головного тренера Томаса Тухеля під чиїм керівництвом "Три леви" забезпечили собі місце на Мундіалі 2026 року зі 100% результатом у кваліфікації.

"Працювати з ним весело, тому що у нього гарна енергія. Він позитивний характер, завжди дає гравцям хороше відчуття в таборі", – прокоментував Езе.

"Ти почуваєшся дуже комфортно, дуже розслаблено. Це також допомагає тобі бути самим собою на полі. Він дуже чіткий у тому, чого хоче від гравців... конкретних позицій і того, як він хоче грати" — наголосив він.

Півзахисник Арсеналу підсумував, що команді вдалося створити хороший фундамент, щоб досягти чогось неймовірного на Чемпіонаті світу в Північній Америці.