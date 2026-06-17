Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Аргентини відзначив важливість успішного старту на турнірі та похвалив суперника за якісний футбол.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував перемогу своєї команди над Алжиром (3:0) у першому турі групового етапу чемпіонату світу 2026 року.

Особливу увагу наставник приділив Ліонелю Мессі, який став головним героєм зустрічі, оформивши хет-трик.

"Я втратив дар мови через Лео. Що я можу сказати? Він неймовірний. Він робить це вже 20 років. Усі у футболі хочуть бачити його гру та отримують від неї задоволення", — заявив Скалоні.

Тренер також наголосив, що аргентинці залишаються вірними своєму стилю гри та не відмовляються від боротьби за м'яч у будь-якій ситуації.

"Ми ніколи не здаємося, коли справа стосується м'яча, це наш стиль. Про це важливо пам'ятати", — підкреслив наставник.

Окремо Скалоні відзначив значення перемоги у стартовому матчі турніру, згадавши невдалий початок попереднього чемпіонату світу.

"Перший матч завжди складний. На минулому чемпіонаті світу ми зазнали невдачі, тому сьогодні нам було дуже важливо добре розпочати турнір", — сказав головний тренер аргентинців.

Не залишив без уваги Скалоні й гру збірної Алжиру, яка, на його думку, створила чимало проблем чинним чемпіонам світу.

"Ми знали, що нам буде важко, адже суперник грає у хороший футбол. Вони виконали величезну роботу, це був дуже непростий матч", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, Мессі продовжив підніматися в історичному рейтингу бомбардирів чемпіонатів світу. Три голи у ворота Алжиру стали для нього 14-м, 15-м і 16-м на мундіалях, що дозволило зрівнятися з Мирославом Клозе на вершині списку найкращих снайперів турніру.