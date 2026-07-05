Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Узбекистанський арбітр Ільгіз Танташев провів свій найгірший матч у кар'єрі, принаймні за оцінкою провідних видань.

Узбекистанський арбітр Ільгіз Танташев невдало відпрацював матч 1/8 фіналу чемпіонату світу між збірними Франції та Парагваю (1:0).

Під час гри, багато хто дивувався рішенням 42-річного рефері, який обрав нетиповий стиль роботи. Арбітра розкритикували за відсутність жовтих карток для парагвайських гравців, які багато разів грубо фолили та провокували французів.

Підопічні Дідьє Лешама зробили десять фолів, а парагвайці — 13. При цьому французи отримали три жовті картки, а парагвайці — жодної.

Парагвай — Франція 0:1 Відео гола та огляд матчу ЧС-2026

Відоме французьке видання L'Equipe, яке оцінює роботу арбітрів на всіх чемпіонатах світу, поставило Танташеву один бал із десяти за його суддівство.

Експерти вважають, що Танташев мав виписати попередження за удар ліктем по Кіліану Мбаппе (39 хвилина), за фол на Дезіре Дуе (64 хвилина) та навмисний удар ногою по гомілці Мбаппе (78 хвилина).

Зазначається, що оцінка Ільгізу стала найнижчою серед усіх суддів в історії матчів ЧС.

Раніше гру своєї команди прокоментував головний тренер збірної Парагваю Густаво Альфаро.