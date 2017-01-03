Кубок Африканских Наций

Полузащитник сборной Марокко Юнес Бельханда и форвард команды Уссама Таннане из-за травм пропустят Кубок Африки.

Напомним, Бельханда сломал палец ноги в гостевом поединке французской Лиги 1 против Бордо (0:0).

Как сообщает издание libe.ma, эту травму подтвердил врач сборной Марокко. Таким образом, Бельханда точно не поможет своей сборной на Кубке Африки.

Кроме того, также из-за травмы континентальное первенство пропустит форвард Уссама Таннане, который выступает за Сент-Этьенн.

Напомним, Кубок Африканских Наций стартует 14 января. Марокко в своей группе сыграет с Кот-д’Ивуаром, ДР Конго и Того.