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Только закончился чемпионат мира среди 20 летних, как стартует первенство Европы среди молодежных команд.

Несмотря на отсутствие чемпионата мира или чемпионата Европы, фанаты смогут наблюдать за соперничеством лучших молодежных сборных Старого света.

Что же нужно знать о предстоящем турнире?

1. Страна-хозяйка

Чемпионат Европы U-21 пройдет в соседней Польше. Для поляков это первый раз, когда они принимают этот турнир.

Матч-открытие состоится 16 июня, в нем примут участие действующие победители турнира – сборная Швеции, которой будут противостоять англичане.

Матчи будут принимать шесть городов, расположенных по всей стране — Люблин, Кельце, Гдыня, Быдгощ, Карков и Тыхы. Финальный матч пройдет 30 июня на стадионе Краковия в Кракове.

2. История турнира

Италия — самая успешная страна в истории соревнований, выигравшая соревнование пять раз, включая самый первый, который состоялся в 1978 году. Последняя «виктория» итальянцев датируется 2004 годом, когда в команде играли Даниэле де Росси и Андреа Барзальи.

Нидерланды выиграли два года подряд в 2006 и в 2007, когда турнир сместился с четного года на нечетный. Германия побеждала в 2009 году.

В 2011 Хуан Мата, Андер Эрреры, Дэвида де Хеа и Тьяго Алкантара принесли победу Испании, а через два года, нынешний полузащитник Баварии, при поддержке Иско и Альваро Мораты, выиграл снова.

Последний чемпионат Европы выиграла сборная Швеции, которая во главе с Виктором Линделефом и Йоном Гвидетти обыграла в финале португальцев.

3. Участники и формат турнира

В этом году турнир видоизменили, увеличив количество участников. В предыдущие годы на молодежном Евро участвовали по 8 команд, но в 2017 году их будет 12.

Команды были распределены на три группы по 4 команды. В Группу А попали хозяева турнира – поляки, а также Англия, Швеция и Словакия.

Группу В составили Португалия, Сербия, Испания и дебютанты турнира – Македония. В группе С сыграют Германия, Чехия, Дания и Италия.

В полуфиналы турнира выходят победители групп и лучшая из сборных, занявших вторые места в группах.

Сборная Украины не прошла на турнир, заняв в своей отборочной группе лишь четвертое место. Победителем группы стала Македония. Всего украинцы выступали на подобном турнире дважды, в 2006 году дойдя до финала, а в 2011 не сумели выйти из группы.

4. Кто имеет право играть?

Участие в турнире, несмотря на то, что это ЧЕ до 21 года, могут принимать и футболисты, которым уже исполнилось 23.

Дело в том, что игроку должен был быть 21 год в начале года, в котором начался отбор к чемпионату. Таким образом, доступны все игроки, которые родились после 1 января 1994 года.

Например, за сборную Англии будут выступать Джордан Пикфорд и Натан Редмонт, а за Испанию Жерар Деулофеу и Денис Суарес (родись хавбек Барсы на неделю раньше, уже не играл бы на этом турнире), которым уже исполнилось 23 года.

5. Фавориты турнира

Главными фаворитами чемпионата, по мнению букмекеров, являются немцы и испанцы.

За сборную Германии сыграют уже опытные футболисты, такие как Макс Мейер и Джонатан Та, новички Боруссии Д Махмуд Дахуд и Максимилиан Филипп и Серж Гнабри, перешедший в Баварию.

Фурия Роха также будет представлена известными игроками – Эктором Бельерином, Саулем Ньигесом и Марко Асенсио.

Италия, во главе с Джанлуиджи Доннаруммой, станет еще одной командой, которая будет претендовать на победу в турнире.

Главными аутсайдерами чемпионата считаются не частые гости таких первенств — Македония и Словакия.

В победу шведов также верят мало, однако на прошлом молодежном Евро скандинавы также не были в фаворитах, но все же сумели выиграть.