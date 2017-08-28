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Автор книги "#Бомбардир" рассказал, как создавалась книга, а также почему первым читателем оказался легенда Динамо Игорь Беланов.

Многие знают Кирилла Круторогова как известного футбольного комментатора телеканалов «Футбол 1/ Футбол 2». Недавно он выдал книгу «#Бомбардир», в которой рассказывается история футболиста, которым интересуется Манчестер Юнайтед.

После презентации Football.ua решил встретиться с автором и узнать, как появилась идея написания книги на футбольную тематику.

- Кирилл, как появилась идея с книгой?

- На самом деле у меня в детстве было две мечты – стать тв-комментатором и писателем. Почему именно так – не знаю, но это были мечты, которые переросли в профессиональную цель.

Я понимал, что для того, чтобы стать комментатором нужно начинать с малого – писать какие-то маленькие материалы бесплатно, потом стать автором на гонорарах, а уже после – пытаться попасть и на телевиденье. Забегая вперед, скажу, что мне немного повезло с конкурсом от Премьер-лиги, благодаря которому я дебютировал на «Первом национальном», после чего получил предложение пройти стажировку на канале «Футбол». К счастью, я там задержался, и вот уже скоро будет 8 лет, как я являюсь комментатором телеканалов «Футбол 1/ Футбол 2» (улыбается).

Пытаясь стать комментатором, я мечтал работать именно на телеканале «Футбол», хотя на тот момент ему было всего несколько месяцев. Я уже тогда понимал, что это именно то место, где я смогу постоянно быть при деле и развиваться.

Если говорить о писательской стезе… Я никогда не отказывался от мечты, хотя понимал, насколько сложно будет пробиться в эту закрытую сферу. Я пробовал писать в художественном жанре: повести, романы, затем искал выход на издателей, литературных агентов, но нигде и никто не ждал меня с распростертыми объятиями. Тем не менее, я до последнего не отказывался от своей мечты, искал пути ее реализации.

Так сложилось, что у меня был контакт людей, которые 10 лет назад читали мое по сути детское произведение, давали маленькую рецензию – это семейная пара писателей Климовых – и вот через 10 лет я узнал, что Андрей Климов стал главным редактором издательства «Фабула». Я связался с ним, с его женой, дал им почитать свою повесть, написанную уже в более сознательном возрасте, после чего они посоветовали мне написать что-то о футболе. Учитывая сферу моей деятельности и то, что на рынке литературы в Украине практически нет книг, связанных с футболом. Вот при их поддержке, редактуре и получилась книга «#Бомбардир».

- Твоя книга о профессиональном футболе, или любительском? Возможно, книга похоже на фильм «Гол», в котором мексиканский парень из США в итоге стал одной из звезд Реала?

- Тут скорее последний вариант. Но я никоим образом не равнялся и не отталкивался от фильма. Моя цель была показать современный украинский футбол, его закулисье, его реалии в художественном жанре. Я не хотел делать справочник или биографию какого-то футболиста. Я стремился написать в легкой и доступной манере то, что обычно остается закрытым. Старался показать читателю путь, по которому идет футболист – от мальчика-мечтателя до профессионала, которым интересуются топ-клубы Европы.

- На какого ориентирована твоя книга?

- Если любви все возрасты покорны, то и любви к футболу тоже! Я уверен, что у моей книги не может быть никаких возрастных ограничений. Эту книгу уже читали и дети, и люди старшего поколения – мой отец, его знакомые и друзья. Итоговое мнение, несмотря на разницу в возрасте, приблизительно равно.

- С чего начинается книга, какая у нее предыстория?

- Книга начинается с того, что украинскому журналисту поступает предложение от клуба Манчестер Юнайтед собрать информацию об украинском футболисте, играющему в Динамо Киев, которым они интересуются. И тот начинает воссоздавать путь этого игрока от самого детства и до сегодняшнего времени. За это время он находит много интересных, где-то неожиданных фактов, узнает разные интересные и забавные истории из футбольной жизни. Поднимает проблемные темы нашего футбола. То, о чем обычно не говорят вслух и стараются скрыть. Отмечу, что сам сюжет и персонажи выдуманы, но многое из описанного происходило в разное время с разными людьми.

- Как долго ты писал книгу?

- Пять месяцев. После этого еще где-то три месяца занимался переводом с украинского на русский, одновременно редактируя по тем правкам, которые вынесли редакторы.

- Ты говоришь с украинского на русский переводил книгу. Я правильно расслышал?

- Да, я писал книгу на украинском языке. Мне сразу сказали, что если книга и будет издана, то на двух языках. По собственной инициативе, я писал ее на украинском, а уже потом перевел на русский, внося правки. После утверждения этой версии, профессиональный литературный переводчик снова перевел, но уже на украинский язык.

- Ты из Горловки, откуда у тебя знания украинского языка? Ты ходил в украинскую школу?

- Немного парадоксально получилось. Да, я из русскоязычного города, ходил в русскоязычную школу. Там у меня было всего несколько уроков украинского языка в неделю, плюс все мое окружение говорит на русском. Но я с детства люблю украинский язык, и в детстве у меня была привычка – играя в футбольные симуляторы, я комментировал все происходящее именно на украинском языке. Это удивляло всех знакомых. Сегодня я работаю и много говорю в повседневной жизни на украинском, я люблю свою страну, наш язык, и стремлюсь совершенствовать свою речь.

- Книга связана с Динамо Киев. Звонили, писали ли тебе люди из структуры столичного клуба с различными просьбами? Может им что-то могло понравится, что-то нет.

- Надо сказать, что практически никто не знал, что я пишу эту книгу. По этой причине, никто и не мог внести какие-то правки по ходу ее написания. После ее выхода не было никакой реакции. Но, одним из первых читателей стал легендарный футболист, обладатель Золотого мяча-1986 года Игорь Беланов. Он даже написал предисловие для книги.

- Как книга оказалась у него одним из первых?

- Издательство попросило меня найти человека с именем из мира футбола, который напишет предисловие. Я нашел контакты Игоря Беланова, попросил его помочь. К величайшему счастью, он не отказался. Отнёсся очень серьезно ко мне и моей работе. Прочел книгу, высказал свое мнение и написал рецензию. Она на первой странице.

- Книга ему понравилась?

- Да! Хотел бы также сказать, что книгу читали некоторые болельщики Динамо, и никакого негатива с их стороны я не увидел. Мне кажется, что болельщики Динамо, которые еще прочитают эту книгу, приятно удивятся тому, что я в качестве примера взял футболиста именно этого клуба.

- Твоя история, возможно, может однажды воплотиться в жизнь, как считаешь?

- Вполне. Повторюсь, сюжет и персонажи выдуманы. Но я очень хотел, чтобы книга была максимально близка к реальности, и ее ни в коем случае не отнесли к жанру фантастики.

- Давай поговорим о твоей работе. Многие считают, что работать комментатором легко. Сидишь, смотришь футбол, что-то там себе рассказываешь. Так ли это?

- В первую очередь скажу, что быть комментатором – это не работа, это образ жизни.

Критиковать очень просто, но критикам, которые пишут, что могут комментировать лучше действующих комментаторов, могу дать простой совет: попробуйте скачать любой футбольный матч, хотя бы один тайм. Убрать звук, включить диктофон или звукозаписывающую программу и прокомментировать самостоятельно. Потом послушать, что получилось и оценить себя. Тогда быстро найдется ответ на вопрос – легко ли комментировать футбол или нет.

- Кирилл, есть ли у комментаторов некий дресс-код? Вас же никто не видит во время матча, а только слышит. И придерживаетесь ли вы ему?

- В нашей компании работает много людей. Конечно, у нас есть дресс-код и мы его придерживаемся. Да и на канале созданы все условия, чтобы всем сотрудникам или гостям было максимально комфортно, несмотря на погоду на улице.

- Ты много матчей комментируешь. Скажи, какой бы матч ты бы хотел больше всего прокомментировать из будущих, или возможно, уже был такой?

- Я мечтаю прокомментировать хотя бы одну игру Шахтера в Лиге чемпионов на Донбасс Арене! Это будет означать, что в Украину вернулся мир, а у меня есть возможность приехать домой и побывать в родном городе. Уверен, это событие, которое многие ждут и о котором многие мечтают.

- Ты на Football.ua пишешь о чемпионате Испании. Наши читатели, если верить комментариям, не могут понять, за какой клуб ты болеешь. Признаешься?

- Я очень рад тому, что болельщики Барселоны критикуют меня за якобы любовь к Реалу, а болельщики Реала за любовь к Барсе. Значит, мне удается не выражать симпатии к какой-то одной команде.

- Скажи, сложно ли держать баланс, нейтралитет, когда ты комментируешь матч с любимой командой?

- Я стараюсь быть нейтральным. Были прецеденты, когда меня обвиняли в предвзятости, но я никогда не стою на месте и всегда работаю над собой

- Есть ли "стоп-слова" у комментаторов телеканалов Футбол-1/Футбол-2?

- Нет! Я не думаю, что такие методы решают что-то с языковым, словесным богатством комментаторов.

- Есть ли у вас штрафы?

- Нет, у нас такого нет. У нас хороший, сильный коллектив. Каждый сотрудник нашего канала является частью команды и частью одного большого механизма, и каждый старается сделать так, чтобы этот механизм работал очень качественно!

Football.ua