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Бразильский футболист Дионатан Тейшейра скончался на Родине.

О смерти своего экс-футболиста сообщил молдавский Шериф.

"Габаритному бразильскому защитнику было всего 25 лет. В наш клуб Дионотан пришел зимой 2017 года. Летом он вернулся в Бразилию, но обещал вернуться. Договоренность между клубом и Тейшейрой оставалось в силе", — говорится на официальном сайте Шерифа.

Тейшейра был игроком Сток Сити (2 матча в АПЛ), который покинул в январе этого года. Также выступал за словацкие Кошице, Слован и Дуклу, английский Флитвуд Таун. Имеет в активе 9 матчей за юношескую сборную Бразилии и 6 – за молодежную сборную Словакии.

Английское таблоид The Sun сообщает, что футболист умер в Бразилии, а причиной смерти стал сердечный приступ.