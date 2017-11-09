Бывший бек сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным тренером китайского Гуанчжоу Эвергранд.
Фабио Каннаваро, Getty Images
09 ноября 2017, 11:21
По окончании сезона в китайской Суперлиге клуб покинул знаменитый бразильский специалист Луис Фелипе Сколари.
Как сообщает официальный сайт Гуанчжоу, на его место был назначен Фабио Каннаваро.
Итальянец ранее уже работал в Эвергранд в 2014-2015 годах, а в последнее время возглавлял Тяньцзинь Цюаньцзянь, который под руководством Фабио пробился из второго по силе китайского дивизиона в высший.
По итогам сезона Каннаваро выиграл с Тяньцзинь бронзовые медали Суперлиги.
Ранее сообщалось, что пост главного тренера Тяньцзинь займет Паулу Соуза.