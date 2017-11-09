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Бывший бек сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным тренером китайского Гуанчжоу Эвергранд.

По окончании сезона в китайской Суперлиге клуб покинул знаменитый бразильский специалист Луис Фелипе Сколари.

Как сообщает официальный сайт Гуанчжоу, на его место был назначен Фабио Каннаваро.

Итальянец ранее уже работал в Эвергранд в 2014-2015 годах, а в последнее время возглавлял Тяньцзинь Цюаньцзянь, который под руководством Фабио пробился из второго по силе китайского дивизиона в высший.

По итогам сезона Каннаваро выиграл с Тяньцзинь бронзовые медали Суперлиги.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера Тяньцзинь займет Паулу Соуза.