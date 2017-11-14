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Футбольная ассоциация Северной Ирландии предложила тренеру сборной Майклу О’Ниллу новый контракт с улучшенными условиями.

Майкл О'Нилл без работы не останется, Getty Images

Майкл О'Нилл без работы не останется, Getty Images

Несмотря на поражение в плей-офф от Швейцарии и непопадание в финальный турнир ЧМ-2018, руководство футбольной ассоциации Северной Ирландии готово продолжить сотрудничество с тренером сборной Майклом О’Ниллом.

Более того, как сообщил Sky Sports, условия нового контракта, предложенного О’Ниллу, более выгодные, чем у предыдущего.

Ранее СМИ сообщали, что Майкл О’Нилл уже получил предложения возглавить сборную Шотландии и Рейнджерс из Глазго.

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