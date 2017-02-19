Лига чемпионов

Голкипер мадридского Атлетико может сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Байером.

Ян Облак попал в заявку на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Байера, об этом сообщает пресс-служба мадридского Атлетико.

Напомним, что голкипер "матрасников" в декабре прошлого года получил травму в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу с Вильярреалом, после чего перенес операцию на плече.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Байером состоится 21 февраля в Германии на стадионе БайАрена.