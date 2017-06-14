Англия

Защитник Халл Сити Гарри Магуайр станет одним из первых трансферов Лестера.

Лестер в ближайшее время должен анонсировать трансфер центрального защитника Гарри Магуайра за 19 миллионов евро. Стороны уже согласовали все нюансы сделки, а сам игрок прошел медосмотр.

В плюсе останется и Шеффилд Юнайтед, который по договору должен получить 10% от суммы продажи Магуайра из Халла в другой клуб.

Приход Магуайра призван усилить конкуренцию в центре обороны, где Уэс Морган и Роберт Хут провели неоднозначный сезон.

На счету Магуайра 36 матчей, 3 гола и 3 голевые передачи в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что Лестер подпишет защитника из нон-лиги.