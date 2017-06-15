Англия

Голкипер Сандерленда Джордан Пикфорд вскоре должен официально перебраться в Эвертон.

По информации Sky Sports, Пикфорд уже прошел медосмотр для перехода в ливерпульский клуб. Обследование проходило в Польше, где вратарь вместе со сборной Англии до 21 года готовится к чемпионату Европы, стартующему 16 июня.

Ранее сообщалось, что Эвертон согласовал с Сандерлендом трансфер вратаря за 30 млн евро (25 сразу и еще 5 в качестве бонусов).

23-летний голкипер был одним из немногих светлых пятен Черных Котов в прошлом сезоне. Вратарь сыграл в 32 матчах сезона и по его итогам был признан лучшим игроком Сандерленда в АПЛ 2016/17.