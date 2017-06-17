Англия

Манчестер Сити пристально следит за развитием с участием Криштиану Роналду и Реала.

Манчестер Сити присоединился к МЮ в список претендентов на Криштиану Роналду, который взорвал информационное пространство слухами об уходе из Реала. Португальца обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а сам игрок разочарован позицией клуба, оказывающего мало поддержки своему лидеру в данной ситуации.

Как сообщает Don Balon, о трансфере Роналду попросил лично Хосеп Гвардиола, который связался с Шейхом Мансуром и обсудил такую возможность.

Более того, Горожане намерены пообещать Роналду "правовую защиту, которой ему не хватало в Мадриде", на случай обвинений в уклонении от налогов.

Стоит отметить, что ряд клубов готовы выложить за Роналду 150 миллионов евро.