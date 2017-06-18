Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг может летом перейти в Тоттенхэм.

Менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино переключил свое внимание на бека Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга после того, как сорвался трансфер защитника Халл Сити Гарри Магуайра, — сообщает Daily Mail.

Магуайр выбрал Лестер, ведь там может чаще играть в основе, а зарплату клубы предлагали одинаковую. У Тоттенхэма в центре обороны действуют Тоби Альдервейрельд и Ян Вертонген, но тренерский штаб желает укрепить эту позицию, ведь команде предстоит сражение за чемпионство и игра в ЛЧ.

Вероятность ухода Смоллинга из МЮ повысилась после того, как Красные Дьяволы подписали Виктора Линделефа из Бенфики.

Возможен также вариант, при котором Крис будет использован как часть сделки по Эрику Дайеру, в приобретении которого заинтересован Юнайтед.

Также Тоттенхэму приписывают интерес к центрбеку Миддлсбро Бену Гибсону и его коллеге из Бернли Майклу Кину.