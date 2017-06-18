Англия

Руководство Манчестер Юнайтед готовит грандиозную сделку с Реалом, чтобы заполучить вингера Криштиану Роналду и нападающего Альваро Морату.

Реал является давним почитателем таланта вратаря МЮ и сборной Испании Давида Де Хеа, а Красные Дьяволы хотели приобрести форварда испанского клуба Альваро Морату. Недавно экс-игрок Юнайтед Криштиану Роналду якобы заявил, что хочет покинуть Реал. Манкунианцы не прочь вернуть Роналду.

По информации немецкого издания Bild и итальянского Tuttosport, МЮ готов провернуть крупнейшую сделку в истории футбола: Красные Дьяволы предложат Реалу 205 млн евро и Де Хеа в обмен на Морату и Роналду.

Ситуация для МЮ осложняется тем, что ранее Королевский клуб по настоянию главного тренера команды Зинедина Зидана решил и дальше делать ставку на нынешнего голкипера Бланкос Кейлора Наваса. С другой стороны, Сливочные якобы рассчитывают заполучить вратаря Милана Джанлуиджи Доннарумму, что также не добавляет резонности переходу Де Хеа. Кроме того, ранее сообщалось, что Реал сохранит в команде Морату, если клуб покинет Роналду.