Алекс Окслейд-Чемберлен не доволен действиями Канониров относительно контрактных переговоров.
Алекс Окслейд-Чемберлен, Getty Images
18 июня 2017, 13:24
Как сообщает The Mirror, Окслейд-Чемберлен остался разочарован бездействием Арсенала в переговорах по новому контракту и может уйти этим летом.
Ранее лондонский клуб провел с ним предварительные переговоры, после чего Алекс отказал Ливерпулю, но Арсенал не сделал официального предложения о пролонгации.
Текущее соглашение 23-летнего футболиста с «канонирами» истекает летом 2018 года.
В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.