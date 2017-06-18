Англия

Алекс Окслейд-Чемберлен не доволен действиями Канониров относительно контрактных переговоров.

Как сообщает The Mirror, Окслейд-Чемберлен остался разочарован бездействием Арсенала в переговорах по новому контракту и может уйти этим летом.

Ранее лондонский клуб провел с ним предварительные переговоры, после чего Алекс отказал Ливерпулю, но Арсенал не сделал официального предложения о пролонгации.

Текущее соглашение 23-летнего футболиста с «канонирами» истекает летом 2018 года.

В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.