Англия

Красные твердо намерены приобрести молодую звезду Монако Килиана Мбаппе.

Ранее испанская газета Marca сообщила, что монегаски отклонили предложение Ливерпуля по Мбаппе в размере 100 млн фунтов.

Тем не менее, на этом Красные не думают останавливаться, и согласны заплатить столько, сколько потребуется.

Как сообщает The Mirror, Ливерпуль готов перебить любое трансферное предложение по Мбаппе от других клубов Премьер-лиги. По имеющейся информации, на Килиана серьезно претендует Арсенал.

Источник не уточняет, намерены ли Красные соперничать с ПСЖ и мадридским Реалом, однако в клубе очень не хотят, чтобы Мбаппе достался конкуренту по чемпионату Англии.

В завершившемся сезоне Мбаппе записал на свой счет 15 голов и 11 результативных передач в 29-ти играх Лиги 1.