Челси уверен, что до закрытия трансферного окна сможет подписать Фернандо Льоренте, сообщает Telegraph.

По информации источника, "синие" рассчитывают, что 15 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы заполучить 32-летнего форварда.

Если же Льоренте таки сменит Суонси на Челси, то "лебеди" постараются заполучить Вильфреда Бони из Манчестер Сити.

В сезоне-2016/17 Льоренте провел на поле за Суонси в АПЛ 33 матча, сумев забить при этом 15 мячей.