Нападающий Суонси Фернандо Льоренте, вероятно, сменит клуб до закрытия трансферного окна.
Фернандо Льоренте, ФК Суонси
29 августа 2017, 21:51
Челси уверен, что до закрытия трансферного окна сможет подписать Фернандо Льоренте, сообщает Telegraph.
По информации источника, "синие" рассчитывают, что 15 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы заполучить 32-летнего форварда.
Если же Льоренте таки сменит Суонси на Челси, то "лебеди" постараются заполучить Вильфреда Бони из Манчестер Сити.
В сезоне-2016/17 Льоренте провел на поле за Суонси в АПЛ 33 матча, сумев забить при этом 15 мячей.