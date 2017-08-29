Англия

Нападающий Суонси Фернандо Льоренте, вероятно, сменит клуб до закрытия трансферного окна.

Челси уверен, что до закрытия трансферного окна сможет подписать Фернандо Льоренте, сообщает Telegraph.

По информации источника, "синие" рассчитывают, что 15 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы заполучить 32-летнего форварда.

Если же Льоренте таки сменит Суонси на Челси, то "лебеди" постараются заполучить Вильфреда Бони из Манчестер Сити.

В сезоне-2016/17 Льоренте провел на поле за Суонси в АПЛ 33 матча, сумев забить при этом 15 мячей.