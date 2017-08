Нападающий Интера Стеван Йоветич продолжит карьеру в Лиге 1. В Твиттере опубликованы фото, где черногорский футболист запечатлен в футболке Монако.

27-летний игрок будет выступать за монегасков под 10-м номером, который принадлежал Килиану Мбаппе. Отметим, француз скоро пополнит ряды ПСЖ.

Leaked photos ahead of Stevan Jovetic's unveiling as a Monaco player show that he has taken Kylian Mbappé's #10 shirt. pic.twitter.com/aIuVALApRp