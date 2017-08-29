Защитник Барселоны Марлон Сантос отправился в Ниццу на правах двухгодичной аренды.
Марлон, ogcnice.com
29 августа 2017, 23:09
Ницца арендовала центрального защитника Барселоны Марлона Сантоса, сообщил официальный сайт французского клуба.
Хотя аренда 21-летнего бразильца рассчитана на два сезона, у Барселоны будет возможность отозвать Марлона по окончании первой кампании.
Марлон перешел в Барселону летом 2016 года из Флуминенсе на правах аренды, а в июне этого года каталонский клуб воспользовался опцией выкупа.
За первую команду Барселоны Марлон провел всего лишь три матча, а еще 27 раз появлялся на поле в составе Барселоны Б.