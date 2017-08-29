Франция

Защитник Барселоны Марлон Сантос отправился в Ниццу на правах двухгодичной аренды.

Ницца арендовала центрального защитника Барселоны Марлона Сантоса, сообщил официальный сайт французского клуба.

Хотя аренда 21-летнего бразильца рассчитана на два сезона, у Барселоны будет возможность отозвать Марлона по окончании первой кампании.

Марлон перешел в Барселону летом 2016 года из Флуминенсе на правах аренды, а в июне этого года каталонский клуб воспользовался опцией выкупа.

За первую команду Барселоны Марлон провел всего лишь три матча, а еще 27 раз появлялся на поле в составе Барселоны Б.