Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария желает сменить нынешний клуб на Барселону.
АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ, GETTY IMAGES
30 августа 2017, 08:54
После покупки Барселоной Дембеле "сине-гранатовые" продолжили вести переговоры с ПСЖ касательно Ди Марии.
Издание El Larguero сообщает, что Ди Мария хочет играть с Лионелем Месси не только в сборной, но и на клубном уровне.
Согласно изданию, 29-летний футболист попросил главного тренера ПСЖ Унаи Эмери отпустить его Испанию.
При этом отмечается, что Барселона сделает очередное предложение по Анхелю только в том случае, если сорвется вариант с Коутиньо.
Добавим, что в период с 2010 по 2014 года Ди Мария защищал цвета мадридского Реала.