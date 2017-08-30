Франция

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария желает сменить нынешний клуб на Барселону.

После покупки Барселоной Дембеле "сине-гранатовые" продолжили вести переговоры с ПСЖ касательно Ди Марии.

Издание El Larguero сообщает, что Ди Мария хочет играть с Лионелем Месси не только в сборной, но и на клубном уровне.

Согласно изданию, 29-летний футболист попросил главного тренера ПСЖ Унаи Эмери отпустить его Испанию.

При этом отмечается, что Барселона сделает очередное предложение по Анхелю только в том случае, если сорвется вариант с Коутиньо.

Добавим, что в период с 2010 по 2014 года Ди Мария защищал цвета мадридского Реала.