Лишь результаты медицинского обследования отделяют полузащитника Лиона Корентена Толиссо от трансфера в Баварию.
Корентен Толиссо, getty images
14 июня 2017, 13:48
Бавария согласовала переход Корентена Толиссо. По информации Bild, сегодня (14 июня) француз пройдет медосмотр в Мюнхене.
Сумма трансфера составит около 40 млн евро. Корентен может стать самым дорогим новичком Баварии. Сейчас рекорд удерживает Хави Мартинес, за которого Атлетик из Бильбао получил как раз 40 млн евро.
В прошлом сезоне Толиссо отметился 14 мячами в 47 матчах за Лион во всех турнирах.