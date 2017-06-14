Германия

Лишь результаты медицинского обследования отделяют полузащитника Лиона Корентена Толиссо от трансфера в Баварию.

Бавария согласовала переход Корентена Толиссо. По информации Bild, сегодня (14 июня) француз пройдет медосмотр в Мюнхене.

Сумма трансфера составит около 40 млн евро. Корентен может стать самым дорогим новичком Баварии. Сейчас рекорд удерживает Хави Мартинес, за которого Атлетик из Бильбао получил как раз 40 млн евро.

В прошлом сезоне Толиссо отметился 14 мячами в 47 матчах за Лион во всех турнирах.