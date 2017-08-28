Германия

Полузащитник Баварии Ренату Санчеш может провести сезон 2017-2018 на Туманном Альбионе.

Нынешним летом португальский хавбек попытается сменить команду, дабы иметь возможность получать больше игровой практики.

Ранее Санчешем интересовались Ювентус и Милан, однако, как сообщает Bild, переход полузащитника в чемпионат Италии очень маловероятен.

Главным кандидатом на Ренату издание называет Ливерпуль, который ведет с Баварией переговоры относительно аренды игрока.

В свою очередь сам Санчеш также предпочитает переход в стан "красных".

В поединке последнего тура чемпионата Германии между Баварией и Вердером (2:0) 20-летний португалец и вовсе остался вне заявки мюнхенцев.

Ранее уход Ренату Санчеша из Баварии одобрил главный тренер команды Карло Анчелотти.