Италия

Миланский клуб планирует продать полузащитника Ивана Перишича в Манчестер Юнайтед, приобретя на его место нападающего Арсенала Алексиса Санчеса.

В нынешнем сезоне Перишич отыграл 27 матчей в Серии А, отличившись девятью голами и четырьмя результативными передачами.

Несмотря на столь внушительные показатели, Интер готов отпустить одного из своих лидеров в Манчестер Юнайтед, который твердо намерен заполучить Ивана.

При этом допускать ослабление состава нерадзурри также не планируют, потому после ухода Перишича миланцы собираются приобрести звезду Арсенала Алексиса Санчеса.

По предварительным данным хорватский полузащитник обойдется Красным Дьяволам в 35-40 млн евро. В свою очередь трансферная стоимость Алексиса значительно превысит эту сумму, потому Интеру придется выискивать дополнительные средства.

Кроме того, нерадзурри могут попытаться заполучить Доменико Берарди из Сассуоло или Доменико Бернардески из Фиорентины. При этом Интер может покинуть еще и Марцело Брозович, за которым следят ряд клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Алексиса Санчеса 18 голов и 10 результативных передач в 27-ми матчах АПЛ.