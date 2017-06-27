Италия

Правый защитник Фейеноорда Рик Карсдорп сегодня или завтра (28 июня) должен появиться в медицинском центре Ромы.

Итальянский трансферный специалист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Роме и Фейеноорду осталось согласовать лишь небольшие детали. 27 или 28 июня Карсдорп должен пройти медосмотр в Риме.

Одно предложение Ромы уже было отвергнуто, но исполнительный директор Волков Мауро Бальдиссони уверял, что римляне не отказываются от попыток заполучить Рика.

Фейеноорд запрашивает за футболиста 19 млн евро. Это не должно стать проблемой для "джалло-росси", учитывая, что они уже продали Мохамеда Салаха в Ливерпуль за 42 млн евро. Также римляне близки к продаже Костаса Маноласа и Леандро Паредеса в Зенит за 70 млн евро.

В нынешней кампании Рик сыграл в 30 матчах Эредивизи, отметившись голом и 4 ассистами. Вместе с Фейеноордом он стал чемпионом Нидерландов.