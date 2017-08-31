Италия

Мерсисайдцам нужен защитник Ромы.

Ливерпуль нацелился на еще одного футболиста Ромы. Мерсисайдцы начали переговоры с "волками" о трансфере Эмерсона Палмьери. Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Текущим летом Палмьери перенес операцию на колене и в текущем сезоне пока на поле не выходил.

Ранее Ливерпуль подписал экс-футболиста Рома Мохамеда Салаха.

Напомним, 22-летний защитник Ромы окончательно решил вопрос со своим футбольным гражданством и получил разрешение от ФИФА выступать за сборную Италии.