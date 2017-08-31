Мерсисайдцам нужен защитник Ромы.
Эмерсон Палмьери, Getty Images
31 августа 2017, 10:20
Ливерпуль нацелился на еще одного футболиста Ромы. Мерсисайдцы начали переговоры с "волками" о трансфере Эмерсона Палмьери. Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Текущим летом Палмьери перенес операцию на колене и в текущем сезоне пока на поле не выходил.
Ранее Ливерпуль подписал экс-футболиста Рома Мохамеда Салаха.
Напомним, 22-летний защитник Ромы окончательно решил вопрос со своим футбольным гражданством и получил разрешение от ФИФА выступать за сборную Италии.